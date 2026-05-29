Roland Garros 2026: rimonta storica di Fonseca, Djokovic fuori al terzo turno

Joao Fonseca batte Novak Djokovic 4-6 4-6 6-3 7-5 7-5 e raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale del Roland Garros.

Dopo un inizio vintage da parte del 24 volte campione Slam, Fonseca è riuscito a entrare nel match verso la fine del primo set, senza però riuscire a farlo anche nel punteggio fino al terzo. È qui che arriva la svolta della partita del brasiliano, che sfrutta la sua occasione e mantiene il break fino alla fine del parziale. La lotta punto a punto continua a premiare Fonseca, che chiude la partita al quinto set con tre ace consecutivi sotto pressione dopo aver annullato una palla break che avrebbe rimandato il verdetto al tie-break decisivo. Arriva così la seconda partita persa in carriera da Djokovic da una situazione di due set di vantaggio a fronte di 301 vittorie. Prima di Fonseca, l’unico a riuscire nell’impresa era stato Jurgen Melzer, anche lui a Parigi ma nei quarti di finale, rimontando Nole 3-6 2-6 6-2 7-6(3) 6-4.

Il diciannovenne brasiliano si giocherà il suo primo ottavo in un Grande Slam con uno tra Casper Ruud e Tommy Paul: sarebbe il primo incrocio con il norvegese, mentre contro lo statunitense ha pareggiato i conti al Masters 1000 di Indian Wells di questo marzo, portando il testa a testa sull’uno a uno.