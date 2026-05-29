Roland Garros 2026, il torneo multa Vallejo per le dichiarazioni sessiste contro la giudice di sedia

Gli organizzatori del Roland Garros hanno annunciato una sanzione economica significativa nei confronti di Adolfo Daniel Vallejo in seguito alle dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta contro Kouame. Il paraguayano aveva criticato la direzione arbitrale di Ana Carvalho, sostenendo che “una partita così dovrebbe essere arbitrata da un uomo” e aggiungendo che in un contesto caratterizzato da un tifo particolarmente ostile servirebbe la forza di imporsi maggiormente sul pubblico.

In una nota ufficiale, la Federtennis francese e il torneo parigino hanno definito i commenti del giocatore “inaccettabili”, aggiungendo che la competenza di un arbitro non dipende dal genere, ma dalla professionalità e dalla capacità di svolgere il proprio ruolo ai massimi livelli. La decisione di multare Vallejo rappresenta dunque un segnale chiaro da parte del Roland Garros, che ha voluto mostrarsi intransigente nei confronti di qualsiasi forma di sessismo. Nel comunicato, il torneo ha inoltre ribadito il proprio sostegno ad Ana Carvalho e a tutto il corpo arbitrale, condannando fermamente dichiarazioni discriminatorie indipendentemente da chi le pronunci.