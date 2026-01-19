Australian Open 2026, Auger-Aliassime: “Ritiro per crampi? Non mi era mai successo, fa male”

Non è stato un infortunio, bensì i crampi a mettere fine all’Australian Open 2026 di Felix Auger-Aliassime, costretto al ritiro nel match di primo turno contro Nuno Borges. “Ho iniziato ad avere crampi all’inizio del terzo set ed è diventato molto difficile essere competitivi. Ho provato a fare un set, ma non è stato possibile” ha spiegato in conferenza stampa. Non ha però saputo dire se sia stato a causa del caldo o della disidratazione: “Ovviamente fa ancora più male, perché cerco di essere molto professionale in tutto ciò che faccio, di prepararmi bene. A essere onesto non riesco a capire appieno le ragioni per cui ciò sia accaduto. In passato non succedeva, quindi dovrò trovare una soluzione“.

“Un conto sarebbe stato avere crampi al terzo set della semifinale dello US Open contro Sinner. Non ricordo che mi fosse capitato così presto in un torneo e in una partita – ha proseguito Auger-Aliassime, per poi smentire un presunto problema accusato in United Cup – Mi sono solo preso un giorno di riposo al termine della preparazione e mi sono sentito subito meglio. Siamo stati il ​​più precisi possibile come squadra. Non è il momento di puntare il dito contro nessuno“.