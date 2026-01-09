Qualificazioni ATP 250 Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 gennaio con Bellucci

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 10 gennaio delle qualificazioni dell’ATP 250 di Auckland 2026. Esordio per Mattia Bellucci, testa di serie numero 3, che se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut. In campo anche Adrian Mannarino (n.1 del seeding) con Carreno Busta, Alejandro Tabilo con la wild card Isaac Becroft e Hamad Medjedovic, potenziale avversario di Bellucci in finale, con Dalibor Svrcina.
IL PROGRAMMA COMPLETO
CENTRE COURT
ore 2.30 (WC) Shepp vs (7) Struff
GRANDSTAND
ore 23.00 (sera venerdì 9-notte sabato 10) (WC) Becroft vs (6) Tabilo
a seguire (1) Mannarino vs Carreno Busta
a seguire (3) Bellucci vs Bautista Agut
COURT 1
ore 23.00 Mochizuki vs (8) J.M.Cerundolo
a seguire (4) Garin vs Spizzirri
a seguire (2) Navone vs Nava
a seguire Svrcina vs (5) Medjedovic