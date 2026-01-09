News

Qualificazioni ATP 250 Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 gennaio con Bellucci

Tommaso de Laurentiis
By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Mattia Bellucci - Foto FITP
Mattia Bellucci - Foto FITP

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 10 gennaio delle qualificazioni dell’ATP 250 di Auckland 2026. Esordio per Mattia Bellucci, testa di serie numero 3, che se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut. In campo anche Adrian Mannarino (n.1 del seeding) con Carreno Busta, Alejandro Tabilo con la wild card Isaac Becroft e Hamad Medjedovic, potenziale avversario di Bellucci in finale, con Dalibor Svrcina.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CENTRE COURT

ore 2.30 (WC) Shepp vs (7) Struff

GRANDSTAND

ore 23.00 (sera venerdì 9-notte sabato 10) (WC) Becroft vs (6) Tabilo
a seguire (1) Mannarino vs Carreno Busta
a seguire (3) Bellucci vs Bautista Agut

COURT 1

ore 23.00 Mochizuki vs (8) J.M.Cerundolo
a seguire (4) Garin vs Spizzirri
a seguire (2) Navone vs Nava
a seguire Svrcina vs (5) Medjedovic

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS