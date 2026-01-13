WTA Adelaide 2026: Joint elimina Kenin, Andreeva vola ai quarti

Nella terza giornata di main draw del WTA 500 di Adelaide 2026 si sono conclusi tutti i primi turni rimanenti e si sono disputati due ottavi di finale.

Spicca la vittoria della giocatrice di casa Maya Joint, che ha eliminato la vincitrice dell’Australian Open 2020 Sofia Kenin con il punteggio di 7-6(3) 6-4, garantendo così al pubblico australiano un derby agli ottavi di finale contro Ajla Tomljanovic.

Nei restanti tre match di primo turno sono arrivate le convincenti vittorie in due set della lucky loser Katerina Siniakova, che ha lasciato un solo game a Dayana Yastremska, e di Yulia Putintseva che, in uno scontro tra qualificate, ha avuto la meglio con un duplice 6-4 sull’ungherese Dalma Galfi. Avanza anche la ceca Tereza Valentova: la classe 2007 ha usufruito del ritiro di Jelena Ostapenko quando si trovava avanti 7-5 3-2.

In chiusura di giornata si sono disputati i primi due ottavi di finale. Non ha deluso le aspettative il match tra Mboko e Kalinskaya, con la prima uscita vincitrice 7-6 al terzo set, annullando due match point alla russa. Ben più semplice l’esordio per la testa di serie numero tre Mirra Andreeva, che ha sconfitto 6-1 6-3 Marie Bouzkova.

Nella nottata di mercoledì avremo un quadro completo dei quarti di finale del 500 australiano, con in campo, tra le altre, anche Madison Keys ed Emma Navarro.