Rafael Nadal riceve il “Dimoni d’Honor” prima del match di Liga tra Mallorca e Osasuna

Rafael Nadal, dopo un periodo lontano dai riflettori, si è rivisto oggi all’Estadio Mallorca Son Moix prima del match di Liga tra il Mallorca e l’Osasuna, terminato 2-2. Il campione maiorchino è stato premiato con il “Dimoni d’Honor”, un riconoscimento attribuito agli abitanti delle Isole Baleari la cui eccellenza e i cui valori hanno avuto un impatto significativo per la nazione. Nadal è il primo a ricevere questo premio. Il club, attraverso un comunicato, ha motivato così l’assegnazione del premio al 22 volte campione Slam: “Il club ha voluto riconoscere pubblicamente la carriera del tennista maiorchino, una star globale la cui eredità trascende il suo sport. Il suo spirito di determinazione, il suo impegno, la sua umiltà e la sua carriera straordinaria lo hanno reso una figura ammirata in tutto il mondo. È un grande motivo di orgoglio per Maiorca e per la Spagna”.

Continua così il legame di Rafael Nadal con lo sport, non solo a livello tennistico ma anche calcistico, dato che non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio e il tifo per il Real Madrid.