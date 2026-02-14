Tabellone qualificazioni ATP 500 Rio de Janeiro 2026: Passaro e Pellegrino a caccia del main draw

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’ATP 500 di Rio. Sul fronte azzurro, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino cercano l’accesso al main draw sulla terra brasiliana. Guida il tabellone cadetto Adolfo Daniel Vallejo, seguito dal cileno Tomas Barrios Vera. L’azzurro classe ’97 se la vedrà con Gaubas, per ‘Passi’ c’è Moller. In caso di vittorie di entrambi sarà derby.
IL TABLLONE DELLE QUALIFICAZIONI
(1) Vallejo vs (WC) Monteiro
Dellien vs (6) Lajovic
(2) Barrios Vera vs (WC) Boscardin Dias
Galan vs (5) Prizmic
(3) Tseng vs (WC) Marcondes
Faria vs (8) Jarry
(4) Moller vs Passaro
Pellegrino vs (7) Gaubas