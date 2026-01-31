Australian Open 2026: pioggia su Melbourne, Sabalenka-Rybakina si gioca con il tetto chiuso

Pioggia leggera su Melbourne a pochi minuti dalla finale dell’Australian Open tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. L’ultimo atto del torneo femminile si giocherà su una Rod Laver Arena con il tetto chiuso.
