Australian Open 2026: pioggia su Melbourne, Sabalenka-Rybakina si gioca con il tetto chiuso

Aryna Sabalenka a Melbourne nel 2026
Aryna Sabalenka - Foto Rachel Bach/Shutterstock

Pioggia leggera su Melbourne a pochi minuti dalla finale dell’Australian Open tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. L’ultimo atto del torneo femminile si giocherà su una Rod Laver Arena con il tetto chiuso.

