Entry List

Entry List Wta Austin 2026: partecipanti ed italiane presenti

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Jessica Pegula - Foto Ray Giubilo
Jessica Pegula - Foto Ray Giubilo

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Austin 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Jessica Pegula guida il seeding in Texas, ma è iscritta anche l’astro nascente Iva Jovic. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Austin.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

ENTRY LIST WTA AUSTIN 2026

1​ JESSICA PEGULA (USA) 6​
2​ IVA JOVIC (USA) 27​
3​ MCCARTNEY KESSLER (USA) 37​
4​ EVA LYS (GER) 39​
5​ XINYU WANG (CHN) 46​
6​ ASHLYN KRUEGER (USA) 62​
7​ SOLANA SIERRA (ARG) 63​
8​ ANNA BLINKOVA (0) 64​
9​ PEYTON STEARNS (USA) 68​
10​ FRANCESCA JONES (GBR) 71​
11​ REBECCA SRAMKOVA (SVK) 73​
12​ ANNA BONDAR (HUN) 74​
13​ KIMBERLY BIRRELL (AUS) 76​
14​ VARVARA GRACHEVA (FRA) 77​
15​ AJLA TOMLJANOVIC (AUS) 78​
16​ PETRA MARCINKO (CRO) 81​
17​ CATY MCNALLY (USA) 85​
18​ LULU SUN (NZL) 86​
19​ DALMA GALFI (HUN) 91​
20​ KAMILLA RAKHIMOVA (UZB) 93​
21​ KATIE VOLYNETS (USA) 96

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS