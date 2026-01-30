Entry List Wta Austin 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Austin 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Jessica Pegula guida il seeding in Texas, ma è iscritta anche l’astro nascente Iva Jovic. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Austin.
ENTRY LIST WTA AUSTIN 2026
1 JESSICA PEGULA (USA) 6
2 IVA JOVIC (USA) 27
3 MCCARTNEY KESSLER (USA) 37
4 EVA LYS (GER) 39
5 XINYU WANG (CHN) 46
6 ASHLYN KRUEGER (USA) 62
7 SOLANA SIERRA (ARG) 63
8 ANNA BLINKOVA (0) 64
9 PEYTON STEARNS (USA) 68
10 FRANCESCA JONES (GBR) 71
11 REBECCA SRAMKOVA (SVK) 73
12 ANNA BONDAR (HUN) 74
13 KIMBERLY BIRRELL (AUS) 76
14 VARVARA GRACHEVA (FRA) 77
15 AJLA TOMLJANOVIC (AUS) 78
16 PETRA MARCINKO (CRO) 81
17 CATY MCNALLY (USA) 85
18 LULU SUN (NZL) 86
19 DALMA GALFI (HUN) 91
20 KAMILLA RAKHIMOVA (UZB) 93
21 KATIE VOLYNETS (USA) 96