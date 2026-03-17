Entry List Atp 500 Barcellona 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Barcellona 2026, in programma dal 13 al 19 aprile sui campi in terra. Almeno in linea teorica sarà Carlos Alcaraz a guidare il seeding del torneo catalano. L’evento chiaramente si terrà in un calendario che è molto pieno in questo periodo, con diversi eventi importanti. Quindi vedremo se effettivamente il numero uno del mondo poi deciderà di giocare qui dopo Monte-Carlo. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Barcellona.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 BARCELLONA 2026
Alcaraz,Carlos ESP 1
Musetti,Lorenzo ITA 5
de Minaur,Alex AUS 6
Auger-Aliassime,Felix CAN 8
Ruud,Casper NOR 12
Khachanov,Karen 15
Rublev,Andrey 16
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 17
Tien,Learner USA 21
Norrie,Cameron GBR 24
Vacherot,Valentin MON 25
Draper,Jack GBR 26
Nakashima,Brandon USA 30
Fils,Arthur FRA 31
Etcheverry,Tomas Martin ARG 32
Moutet,Corentin FRA 33
Humbert,Ugo FRA 34
Munar,Jaume ESP 35
Mannarino,Adrian FRA 43
Machac,Tomas CZE 48
Borges,Nuno POR 50
ALTERNATES
1 Baez,Sebastian (1) ARG 52
2 Atmane,Terence (1) FRA 53
3 Altmaier,Daniel (1) GER 55
4 Majchrzak,Kamil (2) POL 57
5 Mpetshi Perricard,Giovanni (1) FRA 59
6 Kopriva,Vit (2) CZE 60
PR 7 Zhang,Zhizhen (2) CHN 60
8 Navone,Mariano (1) ARG 61
9 Sonego,Lorenzo (1) ITA 62
10 Buse,Ignacio (1) PER 63