Masters 1000 Madrid 2026, Jodar: “Con Fonseca una grande partita, Sinner? Vediamo un match alla volta”

“Il tempo ci dirà se questa partita ha sancito l’inizio di una nuova rivalità. Oggi è stato un match punto a punto, equilibrato dall’inizio alla fine. Il mio torneo comunque non finisce qui, devo pensare alla prossima partita“. Rafa Jodar ha illuminato la notte della Caja Magica, battendo Joao Fonseca 7-6(4) 4-6 6-1 nel match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Nel prossimo turno sulla terra rossa madrilena affronterà Vit Kopriva, con un occhio alla partita tra Jannik Sinner e Cameron Norrie per quello che potrebbe essere un quarto di finale inedito contro il numero uno del mondo.

Più forte dei crampi

“Sapevo che avrei avuto davanti un avversario molto difficile, ma l’ho gestita molto bene. Sono davvero felice per la vittoria, entrambi abbiamo giocato un buon match. A Joao auguro il meglio per i prossimi tornei e per una carriera brillante“. Jodar non lesina i complimenti per il brasiliano, con il quale ha dato vita a una partita di altissimo ritmo, conclusa con un accenno di crampi che è riuscito a gestire prima che diventassero un problema.

Il possibile quarto con Sinner

Se Jannik Sinner vincerà la sua partita di ottavi di finale contro Cameron Norrie e Jodar continuerà a scrivere la storia alla Caja Magica, i due si incroceranno ai quarti a Madrid: “Prima di Jannik ho un’altra partita, è ancora presto per pensarci e devo affrontare una cosa per volta? Se preferisco giocare in diurna o serale? Per me è lo stesso, so che è una scelta dell’organizzazione e devo rispettarla”.