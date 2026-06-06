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Tabellone ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: tutti gli accoppiamenti

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Felix Auger-Aliassime agli Internazionali d'Italia 2026
Felix Auger-Aliassime - Foto FITP

Come da tradizione l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026, assieme all’ATP 250 di Stoccarda 2026, apre la stagione su erba. Lo scorso anno andò in scena un’inedita finale tra Zizou Bergs e Gabriel Diallo, con il canadese che vinse il suo primo titolo in carriera. Entrambi i tennisti tornano nei Paesi Bassi per difendere i punti conquistati nel 2025. Sarà Felix Auger-Aliassime a guidare il seeding, presenti anche Alex de Minaur e Daniil Medvedev. Nessun italiano al via, ecco il tabellone completo di ‘s-Hertogenbosch.

PARTE ALTA 

Auger-Aliassime (1)
Bye

Hurkacz
Fucsovics

Virtanen (WC)
Majchrzak

Q
Bergs (8)

Medvedev (3)
Bye

Boogaard (WC)
Wu

Borges
Atmane

Cilic
Shapovalov (7)

 

PARTE BASSA

Griekspoor (6)
van de Zandschulp

Zhang (PR)
Brooksby

Diallo
Mannarino

Bye
Rinderknech (4)

Humbert (5)
Q

Q
Rottgering (WC)

Munar
Q

Bye
de Minaur (2)

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