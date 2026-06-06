Tabellone ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: tutti gli accoppiamenti

Come da tradizione l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026, assieme all’ATP 250 di Stoccarda 2026, apre la stagione su erba. Lo scorso anno andò in scena un’inedita finale tra Zizou Bergs e Gabriel Diallo, con il canadese che vinse il suo primo titolo in carriera. Entrambi i tennisti tornano nei Paesi Bassi per difendere i punti conquistati nel 2025. Sarà Felix Auger-Aliassime a guidare il seeding, presenti anche Alex de Minaur e Daniil Medvedev. Nessun italiano al via, ecco il tabellone completo di ‘s-Hertogenbosch.
PARTE ALTA
Auger-Aliassime (1)
Bye
Hurkacz
Fucsovics
Virtanen (WC)
Majchrzak
Q
Bergs (8)
Medvedev (3)
Bye
Boogaard (WC)
Wu
Borges
Atmane
Cilic
Shapovalov (7)
PARTE BASSA
Griekspoor (6)
van de Zandschulp
Zhang (PR)
Brooksby
Diallo
Mannarino
Bye
Rinderknech (4)
Humbert (5)
Q
Q
Rottgering (WC)
Munar
Q
Bye
de Minaur (2)