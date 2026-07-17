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Venus Williams torna in campo con Eala: wildcard in doppio al WTA 500 di Washington

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
2 Min Read
Venus Williams esulta al WTA 1000 di Madrid
Venus Williams - Foto Mutua Madrid Open

Venus Williams adora DC: il WTA 500 di Washington è uno dei suoi posti preferiti per ricordarci che la campionessa c’è ancora, e quest’anno non è da meno. Oltre a partecipare al singolare grazia a una wild card, prenderà parte anche al torneo di doppio, confermando la coppia con Alexandra Eala.

Il duo intra-generazionale tornerà in campo dopo l’esordio insieme sull’erba del WTA 500 di Bad Homburg, quando vinsero un match prima di perdere contro Nicholls/Mihalikova. In questo caso, ci sarà una cornice piuttosto diversa, che potrebbe essere in grado di spingere l’ex numero uno del mondo a superare ancora i suoi limiti.

Maestra e allieva

Tra Venus Williams (1980) e Alexandra Eala (2005), sono passate ere geologiche tennistiche. Basti pensare che quando nacque la filippina, Venus era già stata in cima alla classifica WTA e aveva vinto quattro tornei del Grand Slam, due Wimbledon e due US Open. Nella testa della campionessa dev’essersi acceso qualcosa guardando il tennis di Eala, un potenziale di fare cose speciali, come accennato a Wimbledon 2026.

La giovane seguace spera che anche questa volta il doppio possa portare fortuna al suo destino in singolare, come a Bad Homburg, quando vinse il torneo, ma anche Williams può provare a essere superstiziosa: la sua ultima vittoria in singolare risale proprio al torneo di Washington, nel 2025. Quell’anno batté Peyton Stearns in due set prima di fermarsi contro Magdalena Frech.

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