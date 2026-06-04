Errani e Vavassori campioni al Roland Garros 2026: quanto guadagnano? Soldi e montepremi

Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, prima testa di serie del tabellone, ha superato in finale Dabrowski/King. È il quarto titolo Slam di coppia per gli italiani.
IL MONTEPREMI DEL TORNEO MASCHILE E FEMMINILE
Con il titolo vinto a Parigi, Errani e Vavassori mettono in tasca 600 mila euro.
MONTEPREMI DOPPIO ROLAND GARROS 2026 (PER COPPIA)
PRIMO TURNO – €19,000
SECONDO TURNO – €29,000
OTTAVI DI FINALE – €45,000
QUARTI DI FINALE – €82,000
SEMIFINALE – €150,000
FINALE – €300,000
VITTORIA – €600,000