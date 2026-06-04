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Errani e Vavassori campioni al Roland Garros 2026: quanto guadagnano? Soldi e montepremi

Redazione
By Redazione
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Errani Vavassori
Errani Vavassori

Sara Errani e Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, prima testa di serie del tabellone, ha superato in finale Dabrowski/King. È il quarto titolo Slam di coppia per gli italiani.

IL MONTEPREMI DEL TORNEO MASCHILE E FEMMINILE

Con il titolo vinto a Parigi, Errani e Vavassori mettono in tasca 600 mila euro.

MONTEPREMI DOPPIO ROLAND GARROS 2026 (PER COPPIA)

PRIMO TURNO – €19,000

SECONDO TURNO – €29,000

OTTAVI DI FINALE – €45,000

QUARTI DI FINALE – €82,000

SEMIFINALE – €150,000

FINALE – €300,000

VITTORIA – €600,000

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