ATV Bancomat Tennis Open 2026: Brancaccio in semifinale, sarà derby con Bronzetti

Prosegue spedito il cammino delle azzurre all’ATV Bancomat Tennis Open 2026. A portare in alto la bandiera tricolore sui campi del prestigioso Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, ci sono Lucia Bronzetti, Nuria Brancaccio e Martina Trevisan, uscite indenni dai rispettivi quarti di finale. La presenza delle tre azzurre nel penultimo atto del torneo WTA 125 certifica che in finale, davanti al pubblico di casa, ci sarà almeno una giocatrice italiana, grazie al derby tutto italiano che vedrà opposte proprio Bronzetti e Brancaccio in semifinale.

Bronzetti-Brancaccio: un derby per la finale

Per Lucia sarà il terzo match a tinte azzurre della sua settimana capitolina, dopo le vittorie contro Alessandra Mazzola (primo turno) e Deborah Chiesa, superata in rimonta ai quarti di finale con il punteggio di 2-6 6-3 6-2.

Dall’altra parte della rete troverà una splendida Nuria Brancaccio, protagonista del match più emozionante di giornata, che affronterà per la seconda volta nel torneo una connazionale, a seguito del successo su Jessica Pieri al primo turno. L’azzurra ha piegato la resistenza dell’argentina Julia Riera per 6-3 1-6 7-6(5) al termine di una battaglia di 1 ora e 53 minuti ad altissimo tasso agonistico. Sotto 5-3 nel set decisivo, Brancaccio ha mostrato un carattere d’acciaio annullando anche un match point prima di archiviare la pratica al tie-break. Una vittoria pesante che le regala la semifinale e il ritorno virtuale nella Top 200 del ranking mondiale.

“So solo di aver dato tutta me stessa, ci tengo tantissimo a questo torneo − ha confessato una raggiante Brancaccio a fine match −. Conosco bene Julia e siamo grandi amiche. Sotto 5-3 al terzo non ho mollato e sono davvero felice. Devo ringraziare il mio coach Andrea Trono, con cui ho un bellissimo rapporto, e tutto il mio team. Andrea sa esattamente come scarico la tensione e come gestirmi. Il mio vero obiettivo qui a Roma era ritrovarmi per tornare a giocare partite di questo livello. L’importante, adesso, è divertirmi“.

Bronzetti e Brancaccio si sfideranno per la quarta volta in carriera: i precedenti vedono Lucia condurre per 2-1, forte anche del 6-4 6-2 inflitto a Nuria nell’ultimo incrocio giocato a Modena.

Rinascita Trevisan: c’è la sfida a Jones

Il venerdì da sogno del tennis italiano è passato anche dalla splendida prova di forza di Martina Trevisan. La toscana ha centrato la sua prima semifinale in un torneo WTA 125 a un anno esatto dal suo rientro nel circuito, rimontando con classe e determinazione la bulgara Elizara Yaneva per 4-6 6-2 6-2. Per conquistare la finale, la mancina azzurra dovrà superare l’ostacolo rappresentato dalla britannica Francesca Jones, terza testa di serie del tabellone, apparsa in condizioni smaglianti e capace di liquidare con un severo 6-3 6-1 la tedesca Noma Noha Akugue.