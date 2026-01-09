Australian Open 2026: ultima wild card assegnata a Wawrinka. Arriva la rinuncia di Kyrgios

Nell’ultima stagione della sua carriera, Stan Wawrinka giocherà l’Australian Open 2026. Il tennista svizzero, campione del torneo australiano nel 2014, ha ricevuto una wild card per disputare il main draw di singolare. Dopo giorni di incertezza, Tennis Australia gli ha concesso l’ultimo invito disponibile per iniziare nel migliore dei modi il suo tour di addio. Nei tre match giocati con la Svizzera in United Cup, Wawrinka ha raccolto una vittoria su Rinderknech e due sconfitte contro Cobolli e Baez, facendo vedere però degli sprazzi del suo tennis. “Per me è fantastico poter giocare l’Australian Open nell’ultimo anno della mia carriera, voglio ringraziare Craig Tiley e Tennis Australia per questa opportunità“, le parole dell’elvetico che nel primo Major dell’anno ha un bilancio in carriera di 43 vittorie e 18 sconfitte.

Kyrgios rinuncia: “Non ho i 5 set nelle gambe, giocherò solo il doppio”

Poche ore prima dell’annuncio dell’invito a Wawrinka, sui social Nick Kyrgios aveva annunciato che non avrebbe disputato il torneo di singolare. “Dopo una buona conversazione con Tennis Australia ho deciso di giocare solo il doppio all’Australian Open – ha postato il finalista di Wimbledon 2022 -. Sto bene, ma non ho ancora i 5 set nelle gambe. Questo torneo per me significa tutto, ma preferisco lasciare il posto a chi è più pronto. Sto facendo di tutto per competere e stare bene quest’anno”