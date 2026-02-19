Entry List Atp Masters 1000 Miami 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo in Florida, Usa. Dopo Indian Wells, si vola dall’altro lato degli Stati Uniti, sempre più vicini al ritorno in Europa per la stagione sul rosso. Torneo che evoca bei ricordi a Jannik Sinner, il quale proverà a portare a casa il titolo. Come sempre, molto folta la pattuglia azzurra ammessa direttamente in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Miami.
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 MIAMI
1 Carlos Alcaraz
2 Jannik Sinner
3 Novak Djokovic
4 Alexander Zverev
5 Lorenzo Musetti
6 Alex de Minaur
7 Felix Auger-Aliassime
8 Taylor Fritz
9 Ben Shelton
10 Alexander Bublik
11 Daniil Medvedev
12 Jack Draper
13 Casper Ruud
14 Andrey Rublev
15 Alejandro Davidovich Fokina
16 Jakub Mensik
17 Karen Khachanov
18 Holger Rune
19 Francisco Cerundolo
20 Flavio Cobolli
21 Luciano Darderi
22 Jiri Lehecka
23 Learner Tien
24 Tommy Paul
25 Tallon Griekspoor
26 Valentin Vacherot
27 Cameron Norrie
28 Frances Tiafoe
29 Brandon Nakashima
30 Arthur Rinderknech
31 Tomas Machac
32 Sebastian Baez
33 Stefanos Tsitsipas
34 Corentin Moutet
35 Denis Shapovalov
36 Ugo Humbert
37 Jaume Munar
38 Joao Fonseca
39 Gabriel Diallo
40 Arthur Fils
41 Alex Michelsen
42 Grigor Dimitrov
43 Marin Cilic
44 Zizou Bergs
45 Nuno Borges
46 Camilo Ugo Carabelli
47 Jenson Brooksby
48 Fabian Marozsan
49 Adrian Mannarino
50 Sebastian Korda
51 Tomas Martin Etcheverry
52 Alexandre Muller
53 Alexei Popyrin
54 Daniel Altmaier
55 Botic van de Zandschulp
56 Kamil Majchrzak
56-PR Juncheng Shang
57 Matteo Berrettini
58 Giovanni Mpetshi Perricard
59 Raphael Collignon
60 Valentin Royer
60-PR Zhizhen Zhang
61 Marton Fucsovics
62 Damir Dzumhur
63 Francisco Comesana
64 Marcos Giron
65 Lorenzo Sonego
66 Terence Atmane
67 Eliot Spizzirri
68 Alejandro Tabilo
69 Reilly Opelka
70 Ethan Quinn
71 Hubert Hurkacz
72 Quentin Halys
73 Arthur Cazaux
74 Mariano Navone
75 Aleksandar Kovacevic
76 Emilio Nava
77 Jan-Lennard Struff