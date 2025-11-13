Tennis Calendario ATP 2026: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario del tennis maschile ATP 2026 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. Un’altra stagione tutta da vivere per il circuito maschile, con la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz più viva che mai. Si parte più tardi rispetto agli ultimi anni, quando il nuovo anno sarà già stato festeggiato. Il primo torneo a prendere il via sarà infatti la United Cup a partire dal 2 gennaio. L’imperdibile appuntamento con gli Internazionali d’Italia è invece fissato dal 6 al 17 maggio al Foro Italico. Le ATP Finals, invece, dal 15 al 22 novembre.
CALENDARIO ATP 2026
GENNAIO
5-11 Gennaio
-United Cup inizia il 02/01 (Hard) | ENTRY LIST
-ATP 250 Brisbane (Hard)
-ATP 250 Hong Kong (Hard)
12-17 Gennaio
-ATP 250 Adelaide (Hard)
-ATP 250 Auckland (Hard)
18 Gennaio – 1 Febbraio
-Australian Open (Hard)
FEBBRAIO
2-8 Febbraio
-ATP 250 Montpellier (Indoor Hard)
-Primo Turno Coppa Davis
9-15 Febbraio
-ATP 250 Buenos Aires (Terra Rossa)
-ATP 500 Dallas (Indoor Hard)
-ATP 500 Rotterdam (Indoor Hard)
16-22 Febbraio
-ATP 250 Delray Beach (Hard)
-ATP 500 Doha (Hard)
-ATP 500 Rio de Janeiro (Terra Rossa)
23 Febbraio – 1 Marzo
-ATP 500 Acapulco (Hard)
-ATP 500 Dubai (Hard)
-ATP 250 Santiago (Terra Rossa)
MARZO
4-14 Marzo
-ATP Masters 1000 Indian Wells (Hard)
18-29 Marzo
-ATP Masters 1000 Miami (Hard)
APRILE
30 Marzo-5 Aprile
-ATP 250 Bucharest (Terra Rossa)
-ATP 250 Houston (Terra Rossa)
-ATP 250 Marrakech (Terra Rossa)
5-12 Aprile
-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)
13-19 Aprile
-ATP 500 Barcellona (Terra Rossa)
-ATP 500 Monaco di Baviera (Terra Rossa)
22 Aprile-3 Maggio
-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)
MAGGIO
6-17 Maggio
-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)
17-23 Maggio
-ATP 500 Amburgo (Terra Rossa)
-ATP 250 Ginevra (Terra Rossa)
24 Maggio-7 Giugno
-Roland Garros (Terra Rossa)
GIUGNO
8-14 Giugno
-ATP 250 Hertogenbosch (Erba)
-ATP 250 Stoccarda (Erba)
15-21 Giugno
-ATP 500 Halle (Erba)
-ATP 500 Queen’s (Erba)
21-28 Giugno
-ATP 250 Eastbourne (Erba)
-ATP 250 Maiorca (Erba)
29 Giugno-12 Luglio
-Wimbledon (Erba)
LUGLIO
13-19 Luglio
-ATP 250 Bastad (Terra Rossa)
-ATP 250 Gstaad (Terra Rossa)
-ATP 250 Umag (Terra Rossa)
20-26 Luglio
-ATP 250 Kitzbuhel (Terra Rossa)
-ATP 250 Estoril (Terra Rossa)
27 Luglio-2 Agosto
-ATP 250 Los Cabos (Hard)
-ATP 500 Washington (Hard)
AGOSTO
2-11 Agosto
-ATP Masters 1000 Montreal (Hard)
13-23 Agosto
-ATP Masters 1000 Cincinnati (Hard)
23-30 Agosto
-ATP 250 Winston-Salem (Hard)
SETTEMBRE
31 Agosto-13 Settembre
-Us Open (Hard)
14-20 Settembre
-Secondo Turno Coppa Davis
23-29 Settembre
-ATP 250 Chengdu (Hard)
-ATP 250 Hangzhou (Hard)
-Laver Cup (dal 25/09 al 27/09)
OTTOBRE
30 Settembre-6 Ottobre
-ATP 500 Pechino (Hard)
-ATP 500 Tokyo (Hard)
7-18 Ottobre
-ATP Masters 1000 Shanghai (Hard)
19-25 Ottobre
-ATP 250 Almaty (Indoor Hard)
-ATP 250 Bruxelles (Indoor Hard)
-ATP 250 Lione (Indoor Hard)
26 Ottobre-2 Novembre
-ATP 500 Basilea (Indoor Hard)
-ATP 500 Vienna (Indoor Hard)
NOVEMBRE
2-8 Novembre
-ATP Masters 1000 Parigi (Indoor Hard)
8-14 Novembre
-ATP 250 Stoccolma (Indoor Hard)
-ATP 250 sede da annunciare
15-22 Novembre
-Nitto ATP Finals (Indoor Hard)
24-29 Novembre
-Finals Coppa Davis (Indoor Hard)