Tennis Calendario ATP 2026: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario del tennis maschile ATP 2026 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei in programma con le relative entry list. Un’altra stagione tutta da vivere per il circuito maschile, con la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz più viva che mai. Si parte più tardi rispetto agli ultimi anni, quando il nuovo anno sarà già stato festeggiato. Il primo torneo a prendere il via sarà infatti la United Cup a partire dal 2 gennaio. L’imperdibile appuntamento con gli Internazionali d’Italia è invece fissato dal 6 al 17 maggio al Foro Italico. Le ATP Finals, invece, dal 15 al 22 novembre.

CALENDARIO ATP 2026

GENNAIO

5-11 Gennaio

-United Cup inizia il 02/01 (Hard) | ENTRY LIST

-ATP 250 Brisbane (Hard)

-ATP 250 Hong Kong (Hard)

12-17 Gennaio

-ATP 250 Adelaide (Hard)

-ATP 250 Auckland (Hard)

18 Gennaio – 1 Febbraio

-Australian Open (Hard)

FEBBRAIO

2-8 Febbraio

-ATP 250 Montpellier (Indoor Hard)

-Primo Turno Coppa Davis

9-15 Febbraio

-ATP 250 Buenos Aires (Terra Rossa)

-ATP 500 Dallas (Indoor Hard)

-ATP 500 Rotterdam (Indoor Hard)

16-22 Febbraio

-ATP 250 Delray Beach (Hard)

-ATP 500 Doha (Hard)

-ATP 500 Rio de Janeiro (Terra Rossa)

23 Febbraio – 1 Marzo

-ATP 500 Acapulco (Hard)

-ATP 500 Dubai (Hard)

-ATP 250 Santiago (Terra Rossa)

MARZO

4-14 Marzo

-ATP Masters 1000 Indian Wells (Hard)

18-29 Marzo

-ATP Masters 1000 Miami (Hard)

APRILE

30 Marzo-5 Aprile

-ATP 250 Bucharest (Terra Rossa)

-ATP 250 Houston (Terra Rossa)

-ATP 250 Marrakech (Terra Rossa)

5-12 Aprile

-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)

13-19 Aprile

-ATP 500 Barcellona (Terra Rossa)

-ATP 500 Monaco di Baviera (Terra Rossa)

22 Aprile-3 Maggio

-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)

MAGGIO

6-17 Maggio

-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)

17-23 Maggio

-ATP 500 Amburgo (Terra Rossa)

-ATP 250 Ginevra (Terra Rossa)

24 Maggio-7 Giugno

-Roland Garros (Terra Rossa)

GIUGNO

8-14 Giugno

-ATP 250 Hertogenbosch (Erba)

-ATP 250 Stoccarda (Erba)

15-21 Giugno

-ATP 500 Halle (Erba)

-ATP 500 Queen’s (Erba)

21-28 Giugno

-ATP 250 Eastbourne (Erba)

-ATP 250 Maiorca (Erba)

29 Giugno-12 Luglio

-Wimbledon (Erba)

LUGLIO

13-19 Luglio

-ATP 250 Bastad (Terra Rossa)

-ATP 250 Gstaad (Terra Rossa)

-ATP 250 Umag (Terra Rossa)

20-26 Luglio

-ATP 250 Kitzbuhel (Terra Rossa)

-ATP 250 Estoril (Terra Rossa)

27 Luglio-2 Agosto

-ATP 250 Los Cabos (Hard)

-ATP 500 Washington (Hard)

AGOSTO

2-11 Agosto

-ATP Masters 1000 Montreal (Hard)

13-23 Agosto

-ATP Masters 1000 Cincinnati (Hard)

23-30 Agosto

-ATP 250 Winston-Salem (Hard)

SETTEMBRE

31 Agosto-13 Settembre

-Us Open (Hard)

14-20 Settembre

-Secondo Turno Coppa Davis

23-29 Settembre

-ATP 250 Chengdu (Hard)

-ATP 250 Hangzhou (Hard)

-Laver Cup (dal 25/09 al 27/09)

OTTOBRE

30 Settembre-6 Ottobre

-ATP 500 Pechino (Hard)

-ATP 500 Tokyo (Hard)

7-18 Ottobre

-ATP Masters 1000 Shanghai (Hard)

19-25 Ottobre

-ATP 250 Almaty (Indoor Hard)

-ATP 250 Bruxelles (Indoor Hard)

-ATP 250 Lione (Indoor Hard)

26 Ottobre-2 Novembre

-ATP 500 Basilea (Indoor Hard)

-ATP 500 Vienna (Indoor Hard)

NOVEMBRE

2-8 Novembre

-ATP Masters 1000 Parigi (Indoor Hard)

8-14 Novembre

-ATP 250 Stoccolma (Indoor Hard)

-ATP 250 sede da annunciare

15-22 Novembre

-Nitto ATP Finals (Indoor Hard)

24-29 Novembre

-Finals Coppa Davis (Indoor Hard)