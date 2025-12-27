Tennis, tabelle punti ATP e WTA per il ranking 2026 torneo per torneo: Slam, 1000, 500, 250, Challenger e ITF

Quanti punti verranno assegnati a livello ATP, WTA e ITF nella stagione tennistica per ogni vittoria a seconda del torneo? Pochi i cambiamenti rispetto allo scorso anno, anzi quasi nulli. Giusto qualche aggiustamento negli eventi più piccoli ITF, mentre tutto resta invariato per quanto riguarda i punti che vengono assegnati negli appuntamenti più importanti dei due circuiti maschili e femminili. E allora ecco di seguito la distribuzione dei punti per i ranking ATP/WTA torneo per tornei, dai Grand Slam agli ITF da 10 mila dollari, passando per tutto ciò che c’è nel mezzo.
GUIDA AL TENNIS IN TV NEL 2026
PUNTI RANKING ATP TENNIS MASCHILE
GRAND SLAM
Primo Turno: 10 punti ATP
Secondo Turno: 50 punti ATP
Terzo Turno: 100 punti ATP
Ottavi di Finale: 200 punti ATP
Quarti di Finale: 400 punti ATP
Semifinali: 800 punti ATP
Finale: 1300 punti ATP
Vittoria: 2000 punti ATP
ATP 1000 (Tabellone a 96)
Primo Turno: 10 punti ATP
Secondo Turno: 25 punti ATP
Terzo Turno: 50 punti ATP
Ottavi di Finale: 100 punti ATP
Quarti di Finale: 200 punti ATP
Semifinali: 400 punti ATP
Finale: 650 punti ATP
Vittoria: 1000 punti ATP
ATP 1000 (Tabellone a 48/56)
Primo Turno: 10 punti ATP
Secondo Turno: 50 punti ATP
Terzo Turno: 100 punti ATP
Quarti di Finale: 200 punti ATP
Semifinali: 400 punti ATP
Finale: 650 punti ATP
Vittoria: 1000 punti ATP
ATP 500 (Tabellone a 48)
Primo Turno: –
Secondo Turno: 25 punti ATP
Terzo Turno: 50 punti ATP
Quarti di Finale: 100 punti ATP
Semifinali: 20 punti ATP
Finale: 330 punti ATP
Vittoria: 500 punti ATP
ATP 500 (Tabellone a 32)
Primo Turno: –
Secondo Turno: 50 punti ATP
Quarti di Finale: 100 punti ATP
Semifinali: 200 punti ATP
Finale: 330 punti ATP
Vittoria: 500 punti ATP
ATP 250
Primo Turno: –
Secondo Turno: 25 punti ATP
Quarti di Finale: 50 punti ATP
Semifinali: 100 punti ATP
Finale: 165 punti ATP
Vittoria: 250 punti ATP
-ATP CHALLENGER TOUR
ATP CHALLENGER 175
Primo Turno: –
Secondo Turno: 13 punti ATP
Quarti di Finale: 25 punti ATP
Semifinali: 50 punti ATP
Finale: 90 punti ATP
Vittoria: 175 punti ATP
ATP CHALLENGER 125
Primo Turno: –
Secondo Turno: 8 punti ATP
Quarti di Finale: 16 punti ATP
Semifinali: 35 punti ATP
Finale: 64 punti ATP
Vittoria: 125 punti ATP
ATP CHALLENGER 100
Primo Turno: –
Secondo Turno: 7 punti ATP
Quarti di Finale: 14 punti ATP
Semifinali: 25 punti ATP
Finale: 50 punti ATP
Vittoria: 100 punti ATP
ATP CHALLENGER 75
Primo Turno: –
Secondo Turno: 6 punti ATP
Quarti di Finale: 12 punti ATP
Semifinali: 22 punti ATP
Finale: 44 punti ATP
Vittoria: 75 punti ATP
ATP CHALLENGER 50
Primo Turno: –
Secondo Turno: 4 punti ATP
Quarti di Finale: 8 punti ATP
Semifinali: 14 punti ATP
Finale: 25 punti ATP
Vittoria: 50 punti ATP
-ITF WORLD TOUR
ITF M25
Primo Turno: –
Secondo Turno: 1 punto ATP
Quarti di Finale: 3 punti ATP
Semifinali: 7 punti ATP
Finale: 14 punti ATP
Vittoria: 25 punti ATP
ITF M15
Primo Turno: –
Secondo Turno: 1 punto ATP
Quarti di Finale: 2 punti ATP
Semifinali: 4 punti ATP
Finale: 8 punti ATP
Vittoria: 15 punti ATP
PUNTI RANKING WTA TENNIS FEMMINILE
GRAND SLAM
Primo Turno: 10 punti WTA
Secondo Turno: 70 punti WTA
Terzo Turno: 130 punti WTA
Ottavi di Finale: 240 punti WTA
Quarti di Finale: 430 punti WTA
Semifinali: 780 punti WTA
Finale: 1300 punti WTA
Vittoria: 2000 punti WTA
WTA 1000 (Tabellone a 96)
Primo Turno: 10 punti WTA
Secondo Turno: 35 punti WTA
Terzo Turno: 65 punti WTA
Ottavi di Finale: 120 punti WTA
Quarti di Finale: 215 punti WTA
Semifinali: 390 punti WTA
Finale: 650 punti WTA
Vittoria: 1000 punti WTA
WTA 1000 (Tabellone a 56)
Primo Turno: 10 punti WTA
Secondo Turno: 65 punti WTA
Terzo Turno: 120 punti WTA
Quarti di Finale: 215 punti WTA
Semifinali: 390 punti WTA
Finale: 650 punti WTA
Vittoria: 1000 punti WTA
WTA 500 (Tabellone a 48)
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 30 punti WTA
Terzo Turno: 60 punti WTA
Quarti di Finale: 108 punti WTA
Semifinali: 195 punti WTA
Finale: 325 punti WTA
Vittoria: 500 punti WTA
WTA 500 (Tabellone a 28/32)
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 60 punti WTA
Quarti di Finale: 108 punti WTA
Semifinali: 195 punti WTA
Finale: 325 punti WTA
Vittoria: 500 punti WTA
WTA 250
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 30 punti WTA
Quarti di Finale: 54 punti WTA
Semifinali: 98 punti WTA
Finale: 163 punti WTA
Vittoria: 250 punti WTA
WTA 125
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 15 punti WTA
Quarti di Finale: 27 punti WTA
Semifinali: 49 punti WTA
Finale: 81 punti WTA
Vittoria: 125 punti WTA
-ITF WORLD TOUR
ITF W100
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 12 punti WTA
Quarti di Finale: 31 punti WTA
Semifinali: 39 punti WTA
Finale: 65 punti WTA
Vittoria: 100 punti WTA
ITF W75
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 9 punti WTA
Quarti di Finale: 16 punti WTA
Semifinali: 29 punti WTA
Finale: 49 punti WTA
Vittoria: 75 punti WTA
ITF W50
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 6 punti WTA
Quarti di Finale: 11 punti WTA
Semifinali: 20 punti WTA
Finale: 33 punti WTA
Vittoria: 50 punti WTA
ITF W25
Primo Turno: 1 punto WTA
Secondo Turno: 4 punti WTA
Quarti di Finale: 8 punti WTA
Semifinali: 14 punti WTA
Finale: 23 punti WTA
Vittoria: 35 punti WTA
ITF W15
Primo Turno: –
Secondo Turno: 1 punto WTA
Quarti di Finale: 3 punti WTA
Semifinali: 6 punti WTA
Finale: 10 punti WTA
Vittoria: 15 punti WTA