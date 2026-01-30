Tennis in TV

A che ora finale Alcaraz-Djokovic domenica: data, orario, diretta tv Australian Open 2026

Novak Djokovic - Foto Robert Bell:INSTARimages
Novak Djokovic ha sconfitto in cinque set Jannik Sinner e si è qualificato per la finale dell’Australian Open 2026, la 38^ in carriera a livello Slam. Ha così raggiunto Carlos Alcaraz, che in precedenza aveva a sua volta superato al quinto Alexander Zverev.

A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE ALCARAZ-DJOKOVIC

Saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz i protagonisti della finale dell’Australian Open 2026 che andrà in scena sulla Rod Laver Arena domenica 1° febbraio non prima delle ore 09:30 italiane. Il match verrà trasmesso in chiaro su NOVE (canale 9 del DT) e sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

