Zverev e i Top 5 negli Slam: i numeri di un limite strutturale

Nei tornei del Grande Slam Alexander Zverev continua a scontrarsi con una statistica che attraversa tutta la sua carriera ad alto livello. Contro giocatori appartenenti alla Top 5 mondiale, il tedesco ha disputato quindici incontri, con un bilancio di una vittoria e quattordici sconfitte.

Tre di queste sconfitte sono arrivate contro Novak Djokovic, tre contro Carlos Alcaraz e due contro Dominic Thiem. Completano il quadro i ko contro Andy Murray, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. L’unico successo resta quello ottenuto all’Australian Open 2024 contro Alcaraz.

Un aspetto centrale della statistica riguarda le finali Slam. Zverev ha perso tre finali del Grande Slam contro giocatori Top 5: allo US Open 2020 contro Dominic Thiem, dopo essere stato avanti di due set, al Roland Garros 2023 contro Carlos Alcaraz, e all’Australian Open 2025 contro Jannik Sinner, in un match che conferma le difficoltà del tedesco contro il vertice del ranking anche quando il titolo è in palio.

La sequenza delle sconfitte si estende dal 2016 al 2026 e coinvolge superfici, avversari e fasi di torneo differenti. Tuttavia, il contesto rimane simile: partite giocate quasi sempre nelle fasi decisive, quando il margine si riduce e la gestione dei momenti chiave diventa determinante.

Al di fuori degli Slam, Zverev ha dimostrato più volte di poter competere e vincere contro i migliori. Nei Major, contro la Top 5, il rendimento resta invece nettamente inferiore. Un dato che contribuisce a spiegare perché, nonostante continuità e risultati di alto livello, il titolo Slam manchi ancora nel suo palmarès.