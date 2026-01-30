Australian Open 2026: Alcaraz-Zverev, infortunio alla coscia destra per lo spagnolo e medical timeout

Medical timeout chiamato da Carlos Alcaraz nel corso della sfida con Alexander Zverev, valida per la semifinale dell’Australian Open 2026. Infortunio alla parte alta della coscia destra per lo spagnolo, che ha richiesto il fisioterapista sul punteggio di 6-4 7-6(5) 5-4 in suo favore con Zverev al servizio. La speranza è che non arrivi un ritiro per il 22enne murciano.
AGGIORNAMENTO 07.27 – Medical timeout richiesto da Alcaraz sul 5-4
AGGIORNAMENTO 07.30 – Riparte il gioco con Zverev al servizio
AGGIORNAMENTO 07.33 – Zverev aggancia Alcaraz sul 5-5
AGGIORNAMENTO 07.39 – 6-5 Alcaraz e ulteriore trattamento medico al cambio campo
AGGIORNAMENTO 07.44 – Si va al tie-break
AGGIORNAMENTO 07.52 – Zverev vince il terzo set 7-6(3)
AGGIORNAMENTO 07.53 – Ulteriore trattamento alla coscia destra e alla coscia sinistra per Alcaraz
AGGIORNAMENTO 08.02 – Si riparte con Zverev al servizio