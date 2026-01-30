Australian OpenNews

Australian Open 2026: Alcaraz-Zverev, infortunio alla coscia destra per lo spagnolo e medical timeout

Carlos Alcaraz all'Australian Open 2026
Carlos Alcaraz - Foto CHINE NOUVELLE: SIPA

Medical timeout chiamato da Carlos Alcaraz nel corso della sfida con Alexander Zverev, valida per la semifinale dell’Australian Open 2026. Infortunio alla parte alta della coscia destra per lo spagnolo, che ha richiesto il fisioterapista sul punteggio di 6-4 7-6(5) 5-4 in suo favore con Zverev al servizio. La speranza è che non arrivi un ritiro per il 22enne murciano.

AGGIORNAMENTO 07.27 – Medical timeout richiesto da Alcaraz sul 5-4

AGGIORNAMENTO 07.30 – Riparte il gioco con Zverev al servizio

AGGIORNAMENTO 07.33 – Zverev aggancia Alcaraz sul 5-5

AGGIORNAMENTO 07.39 – 6-5 Alcaraz e ulteriore trattamento medico al cambio campo

AGGIORNAMENTO 07.44 – Si va al tie-break

AGGIORNAMENTO 07.52 – Zverev vince il terzo set 7-6(3)

AGGIORNAMENTO 07.53 – Ulteriore trattamento alla coscia destra e alla coscia sinistra per Alcaraz

AGGIORNAMENTO 08.02 – Si riparte con Zverev al servizio

 

 

