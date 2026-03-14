Montepremi doppio misto Indian Wells: quanto guadagnano Cobolli e Bencic?

Il duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic giocherà la finale del doppio misto a Indian Wells, opposti alla testa di serie n.1 Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool. La coppia formata dall’azzurro e dalla svizzera ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo superando in semifinale Sara Errani e Andrea Vavassori per 6-3 6-3.

Oltre alla possibilità di conquistare il titolo, la finale mette in palio anche un assegno importante. Il duo campione del torneo porterà a casa 360.000 dollari complessivi, mentre la coppia finalista riceverà 160.000 dollari.

Il doppio misto di Indian Wells nasce sulla scia di quanto già sperimentato agli US Open, dove la disciplina è stata proposta con una formula a inviti che ha visto scendere in campo grandi protagonisti del singolare e il duo italiano composto da Errani/Vavassori vincitori del torneo, riuniti in coppie pensate anche per lo spettacolo. In quell’occasione il montepremi complessivo aveva raggiunto un milione di dollari.

MONTEPREMI DOPPIO MISTO INDIAN WELLS

VINCITORI – $360.000 (€313.920)

FINALISTI – $160.000 (€139.520)