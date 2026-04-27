Challenger Roma Garden: Guerrieri trionfa per la prima volta in carriera

Andrea Guerrieri trionfa nel Challenger 75 di Roma, partendo dalle qualificazioni, superando in finale Dalibor Svrcina 6-4 2-6 6-1 e conquista il suo primo titolo a questo livello, dopo tre successi ITF. Il classe ‘98, grazie a questo importante risultato, compie un bel salto nella classifica mondiale, salendo di circa 95 posti collocandosi attorno alla posizione numero 245, suo best ranking.

Per comprendere la misura del risultato ottenuto, Guerrieri non aveva mai raggiunto nemmeno una semifinale Challenger. Già nel Challenger 125 di Napoli aveva mostrato le sue qualità, imponendosi nel primo turno sul numero 161 del mondo e connazionale Stefano Travaglia, prima di terminare la sua avventura nel torneo, dopo tre combattuti set, con l’ex 44 del ranking mondiale Daniel Altmaier.

Il cammino verso il titolo

Nel percorso verso il titolo, l’emiliano ha superato Sorger e Martinez nelle qualificazioni, per poi imporsi nel main draw su Bondioli, Fery, Jianu, Martin Tiffon e, in finale, Svrcina. Nel corso della settimana ha lasciato per strada soltanto due set, nel secondo turno di qualificazioni e nell’atto conclusivo.