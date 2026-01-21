Australian Open 2026: Tien-Shevchenko, medical timeout per Shevchenko

Medical timeout per Alexander Shevchenko nel corso della sfida con Learner Tien, valida per il secondo turno dell’Australian Open. Problema alla schiena per il kazako, che sul punteggio di 2-6 5-7 6-1 per lo statutinitense ha richiesto un trattamento medico. Il vincente di questo incontro sfiderà Thompson o Borges. Al momento non sembrano esserci i presupposti per un ritiro considerato che al termine del trattamento il kazako brasiliano torna regolarmente in campo.
AGGIORNAMENTO 07.58 – Il gioco riprende