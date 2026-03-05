A che ora Paolini-Potapova in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno Wta Indian Wells 2026

Jasmine Paolini sfiderà Anastasia Potapova nel match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2026. Obiettivo riscatto per l’azzurra, reduce da due premature sconfitte in Medio Oriente e da un deludente ko in semifinale a Merida contro Bucsa. Accreditata della settima testa di serie e dunque esentata dal primo turno, se la vedrà all’esordio contro l’austriaca (ma nata in Russia) Potapova, che al primo turno ha superato in rimonta la canadese Stakusic.
MONTEPREMI TORNEO WTA INDIAN WELLS
A CHE ORA E DOVE SEGUIRE PAOLINI-POTAPOVA
Il match tra Jasmine Paolini e Anastasia Potapova si disputerà venerdì 6 marzo come terzo match dalle 20 sullo Stadium 3. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmette il torneo sui canali Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Il match potrà essere seguito anche in chiaro su SuperTennis. Sarà infine possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento), SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) e Tennis Tv (previo abbonamento).