Quando si gioca Italia-Francia in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2026

Data e orario di Italia-Francia, secondo match della squadra azzurra in quest’edizione della United Cup 2026. Dopo la sfida inaugurale contro la Svizzera, i nostri portacolori tornano in campo con un’altra squadra con la quale si condividono i confini. Si parte con Flavio Cobolli che sfida Arthur Rinderknech nel primo singolare poi Jasmine Paolini partirà con tutti i favori del pronostico contro Leolia Jeanjean, chiamata a sostituire l’infortunata Boisson. In conclusione, il doppio misto con la consolidata coppia formata da Errani e Vavassori.

Italia e Francia scenderanno in campo nella notte italiana tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio a partire dalle 03:00 (ora italiana). Si inizia con il singolare maschile, poi a seguire quello femminile e infine il doppio misto. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).