Programma United Cup 2026: calendario, date, orari e dove vederla in tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della United Cup 2026, in programma dal 2 all’11 gennaio. Tra Perth e Sydney – come ormai da tradizione negli ultimi anni – torna l’appuntamento con il primo evento stagionale del circuito tennistico. Una competizione a squadre che assegna punti per il ranking Atp/Wta e che vede come sempre l’Italia tra le maggiori pretendenti al titolo. Confermato il format con ogni sfida che sarà composta da tre incontri: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto.
DOVE VEDERE LA UNITED CUP 2026 IN TV
L’evento sarà trasmesso anche quest’anno in esclusiva su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le partite dell’Italia, oltre a una selezione di altre sfide della fase a gironi (in base anche alla programmazione settimanale che prevede la diretta dei tornei WTA), e l’intera fase finale. Sarà invece possibile seguire ogni singolo incontro di tutte le sfide della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP).
PROGRAMMA, CALENDARIO, DATE E ORARI UNITED CUP 2026
VENERDI 02 GENNAIO
03:00 – Spagna vs Argentina
10:00 – Grecia vs Giappone
SABATO 03 GENNAIO
00:30 – Belgio vs Cina
03:00 – Francia vs Svizzera
07:30 – Australia vs Novegia
10:00 – Stati Uniti vs Argentina
DOMENICA 04 GENNAIO
00:30 – Germania vs Olanda
03:00 – Gran Bretagna vs Giappone
07:30 – Canada vs Cina
10:00 – ITALIA vs Svizzera
LUNEDI 05 GENNAIO
00:30 – Repubblica Ceca vs Norvegia
03:00 – Stati Uniti vs Spagna
07:30 – Germania vs Polonia
10:00 – Gran Bretagna vs Grecia
MARTEDI 06 GENNAIO
00:30 – Canada vs Belgio
03:00 – ITALIA vs Francia
07:30 – Australia vs Repubblica Ceca
MERCOLEDI 07 GENNAIO
00:30 – Polonia vs Olanda
03:00 – QF 1
10:00 – QF 2
GIOVEDI 08 GENNAIO
07:30 – QF 3
VENERDI 09 GENNAIO
07:30 – QF 4:
SABATO 10 GENNAIO
00:30 – SF 1:
07:30 – SF 2:
DOMENICA 11 GENNAIO
07:30 – Finale