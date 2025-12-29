Programma United Cup 2026: calendario, date, orari e dove vederla in tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della United Cup 2026, in programma dal 2 all’11 gennaio. Tra Perth e Sydney – come ormai da tradizione negli ultimi anni – torna l’appuntamento con il primo evento stagionale del circuito tennistico. Una competizione a squadre che assegna punti per il ranking Atp/Wta e che vede come sempre l’Italia tra le maggiori pretendenti al titolo. Confermato il format con ogni sfida che sarà composta da tre incontri: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto.

LE SQUADRE E I GIOCATORI

DOVE VEDERE LA UNITED CUP 2026 IN TV

L’evento sarà trasmesso anche quest’anno in esclusiva su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguirà tutte le partite dell’Italia, oltre a una selezione di altre sfide della fase a gironi (in base anche alla programmazione settimanale che prevede la diretta dei tornei WTA), e l’intera fase finale. Sarà invece possibile seguire ogni singolo incontro di tutte le sfide della United Cup sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP).

VENERDI 02 GENNAIO

03:00 – Spagna vs Argentina

10:00 – Grecia vs Giappone

SABATO 03 GENNAIO

00:30 – Belgio vs Cina

03:00 – Francia vs Svizzera

07:30 – Australia vs Novegia

10:00 – Stati Uniti vs Argentina

DOMENICA 04 GENNAIO

00:30 – Germania vs Olanda

03:00 – Gran Bretagna vs Giappone

07:30 – Canada vs Cina

10:00 – ITALIA vs Svizzera

LUNEDI 05 GENNAIO

00:30 – Repubblica Ceca vs Norvegia

03:00 – Stati Uniti vs Spagna

07:30 – Germania vs Polonia

10:00 – Gran Bretagna vs Grecia

MARTEDI 06 GENNAIO

00:30 – Canada vs Belgio

03:00 – ITALIA vs Francia

07:30 – Australia vs Repubblica Ceca

MERCOLEDI 07 GENNAIO

00:30 – Polonia vs Olanda

03:00 – QF 1

10:00 – QF 2

GIOVEDI 08 GENNAIO

07:30 – QF 3

VENERDI 09 GENNAIO

07:30 – QF 4:

SABATO 10 GENNAIO

00:30 – SF 1:

07:30 – SF 2:

DOMENICA 11 GENNAIO

07:30 – Finale