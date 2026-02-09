A che ora Paolini-Sakkari in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno Wta Doha 2026

Jasmine Paolini sfiderà Maria Sakkari nel match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Doha 2026. Debutto in Qatar per la numero uno d’Italia, che è accreditata della sesta testa di serie e ha dunque potuto beneficiare di un bye al primo turno. Il suo cammino comincerà contro la greca Sakkari, due volte finalista dell’evento, capace di sconfiggere con un netto 6-1 6-3 la turca Sonmez. In parità i precedenti tra le due: 2-2.

MONTEPREMI TORNEO WTA DOHA

TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE

A CHE ORA E DOVE SEGUIRE PAOLINI-SAKKARI