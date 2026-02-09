Tennis in TV

A che ora Paolini-Sakkari in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno Wta Doha 2026

Jasmine Paolini all'Australian Open 2026
Jasmine Paolini 2 - Foto PSNEWZ/SIPA / IPA

Jasmine Paolini sfiderà Maria Sakkari nel match valido per il secondo turno del Wta 1000 di Doha 2026. Debutto in Qatar per la numero uno d’Italia, che è accreditata della sesta testa di serie e ha dunque potuto beneficiare di un bye al primo turno. Il suo cammino comincerà contro la greca Sakkari, due volte finalista dell’evento, capace di sconfiggere con un netto 6-1 6-3 la turca Sonmez. In parità i precedenti tra le due: 2-2.

MONTEPREMI TORNEO WTA DOHA

TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE

A CHE ORA E DOVE SEGUIRE PAOLINI-SAKKARI

Il match tra Jasmine Paolini e Maria Sakkari si disputerà martedì 10 febbraio alle ore 11.30 italiane sul Grandstand 2. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito anche in chiaro su SuperTennis. Sarà infine possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento), SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) e Tennis Tv (previo abbonamento).

