Telecronisti Paolini-Sabalenka: chi commenta su Supertennis e Sky Wta Finals 2025

Il programma e i telecronisti di Paolini-Sabalenka, match del round robin delle WTA Finals di 2025. Inizio in salita per la tennista di Bagni di Lucca, che si ritrova subito dall’altro lato della rete la prima giocatrice al mondo. Un match ovviamente complesso, a maggior ragione su un campo veloce e indoor come quello di Riyadh. Ma Jasmine si è guadagnata per il secondo anno di fila la partecipazione alle Finals e di certo proverà a mettere a segno una clamorosa sorpresa.

CHI COMMENTA ERRANI-SABALENKA SU SUPERTENNIS E SKY

Il match è in programma alle ore 15:00 italiane (le 17:00 locali) di domenica 2 novembre. Sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis con la telecronaca di Giorgio Spalluto, mentre su Sky Sport Tennis il commento della partita sarà affidato a Federico Ferrero e Laura Garrone.