Kokkinakis pronto al rientro in campo: in doppio con Kyrgios a Brisbane, in singolare ad Adelaide

A circa un anno di distanza dal suo ultimo match ufficiale, Thanasi Kokkinakis tornerà in campo all’ATP 250 di Brisbane in programma dal 5 all’11 gennaio 2026. Era il 13 gennaio 2025 quando l’australiano perse il secondo turno dell’Australian Open contro Jack Draper, poi la rottura del muscolo pettorale, l’operazione e la lunga riabilitazione che lo ha tenuto lontano dai campi per molto tempo. Un ritorno al tennis giocato tutt’altro che banale per l’ex numero 65 del mondo: giocherà in doppio con Nick Kyrgios con il quale nel 2022 vinse l’Australian Open sconfiggendo in finale per 7-5 6-3 la coppia Ebden/Purcell.

KOKKINAKIS: DOPO BRISBANE, ADELAIDE

Ma non è tutto: dopo il torneo di doppio a Brisbane, Kokkinakis proseguirà la propria stagione in singolare nella settimana successiva nell’ATP 250 di Adelaide, torneo che lo ha incoronato campione sempre nel 2022. A confermare la sua presenza è la stessa organizzazione del torneo tramite un post su ‘X’