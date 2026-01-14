Australian Open 2026: Ofner esulta, ma la partita non è finita. Vince Basavareddy (VIDEO)

Ha dell’incredibile quanto accaduto nel match di secondo turno delle qualificazioni all’Australian Open tra Nishesh Basavareddy e Sebastian Ofner. A spuntarla è il tennista statunitense, che rimonta e vince 4-6 6-4 7-6(11) al termine di una battaglia di 2 ore e 31 minuti, ma il vero episodio chiave arriva nel tie-break decisivo.

Nel super tie-break del terzo set Ofner vola sul 6-1 e, dopo aver vinto il punto che lo porta avanti, esulta convinto di aver chiuso la partita per 7-1: dito sulla tempia, sguardo al suo angolo e cammino verso la rete. Il giudice di sedia però lo richiama subito, spiegandogli che il tie-break si gioca ai 10 punti. Si torna a giocare.

Da lì cambia tutto. Basavareddy, piazza una clamorosa rimonta, risale fino all’8-8, si procura un match point ma non lo sfrutta. Si cambia campo sul punteggio di 9-9, l’americano annulla due palle match sul 10-9 e sull’11-10 per l’austriaco, e chiude 13-11 al super tie-break, conquistando una vittoria che sa di beffa per Ofner.