Us Open, il ritiro tardivo di Kyrgios e il curioso caso di Misolic che non potrà giocare a New York

Abbastanza telefonato, è giunto nelle ultime ore anche il forfait di Nick Kyrgios dagli Us Open 2025. La cancellazione da parte dell’aussie dallo Slam newyorkese è la terza giunta dall’inizio delle qualificazioni, portando quindi a tre il numero di lucky losers che saranno come minimo in main draw e che verranno estratti quest’oggi al termine degli incontri del terzo e ultimo round preliminare. Nei giorni scorsi avevano fatto lo stesso prima Arthur Fils e poi Kei Nishikori.

Non è certo la prima volta, e non sarà l’ultima, che delle rinunce arrivano quando il tabellone cadetto è già stato sorteggiato, non permettendo quindi a chi è pronto a subentrare dalla lista degli Alternates di essere ammesso in main draw senza dover passare dalle qualificazioni.

In quest’occasione, se i forfait ufficiali dei tre giocatori sopracitati fossero arrivati prima di domenica, avrebbero preso il loro posto Filip Misolic, Jesper De Jong e Carlos Taberner. E se l’olandese quest’oggi si giocherà comunque il main draw contro lo statunitense Krueger, lo spagnolo ha invece salutato la Big Apple subito all’esordio in quali.

TABELLONE MASCHILE

MONTEPREMI E PUNTI US OPEN

IL CASO MISOLIC

Ma un caso a parte e anche insolito è quello di Misolic, giocatore austriaco da poco entrato in top-100. Il classe ’01 ha deciso di giocare d’azzardo nelle scorse settimane, non iscrivendosi alle qualificazioni e programmando di giocare l’ATP 250 di Winston-Salem in questi giorni. Il tutto con la speranza di entrare agli Us Open grazie a qualche ritiro – quattro per la precisione – in tempo utile. “È un po’ rischioso, ma spero di avere fortuna”, le sue parole inizialmente riportate da ORF.

Un rischio che non ha evidentemente pagato, perché Misolic ha sì giocato Winston-Salem – tra l’altro perdendo subito al primo turno – ma non potrà scendere in campo a New York perché appunto primo escluso dal main draw. E se Fils e Nishikori hanno recentemente provato a darsi una chance di rientro dai rispettivi infortuni, giocando rispettivamente a Toronto e Cincinnati, il discorso non può che essere diverso per Kyrgios. Un atleta che non gioca da marzo, ha disputato 5 partite in questa stagione tennistica e 6 in totale negli ultimi due anni, aveva davvero bisogno di attendere il giorno del sorteggio per annunciare il suo forfait?

Nulla che vada contro il regolamento, sia chiaro. Ma senz’altro un comportamento che non può far felici molti suoi colleghi. Anche se il buon Misolic in questi giorni avrà molto probabilmente imparato la lezione e la prossima volta ci penserà due volte prima di giocare un azzardo del genere e rinunciare minimo a quei 100.000$ che vanno a chi perde al primo turno a Flushing Meadows.