“Stars of the Open” sull’Arthur Ashe giovedì a New York: in campo anche Flavia Pennetta e Flavio Cobolli

Terminata la due giorni dedicata al rivoluzionato doppio misto, la Fan Week degli US Open 2025 prosegue con le esibizioni. Sempre sull’Arthur Ashe Stadium, nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto all’01:00 andrà in scena la serata “Stars of the Open”. Campioni del presente e leggende del passato si sfidano in quattro incontri di doppio. Si inizia con il suggestivo matchup tra Gauff/Agassi e V.Williams/McEnroe. A seguire Fonseca/Del Potro troveranno dall’altro lato della rete Roddick e Michelsen. Poi il piatto forte per gli appassionati italiani, ovvero l’ex regina di New York, Flavia Pennetta, torna in campo sull’Ashe insieme a Flavio Cobolli contro la coppia di coniugi formata da Monfils e Svitolina. A chiudere la serata anche i campioni del tennis in carrozzina, con Dana Mathewson (in coppia con Jack Sock) e Casey Ratzlaff (con Bethanie Mattek-Sands).

IL PROGRAMMA A PARTIRE DALL’01:00 DI NOTTE

  • Match 1: Coco Gauff/Andre Agassi vs. Venus Williams/John McEnroe
  • Match 2: João Fonseca/Juan Martín Del Potro vs. Andy Roddick/Alex Michelsen
  • Match 3: Gaël Monfils/Elina Svitolina vs. Flavia Pennetta/Flavio Cobolli
  • Match 4: Dana Mathewson/Jack Sock vs. Bethanie Mattek-Sands/Casey Ratzlaff

DOVE VEDERE L’ESIBIZIONE PENNETTA/COBOLLI IN TV

Tutta la serata sarà trasmessa in diretta e in chiaro, su SuperTennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e via satellite sul canale 212).

