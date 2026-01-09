ATP 250 Hong Kong 2026: Musetti in semifinale, Wong ko in due set

Lorenzo Musetti non sbaglia contro Lam Coleman Wong e centra la semifinale nell’ATP 250 di Hong Kong 2026. Il carrarino liquida in due set il tennista di casa con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco. Match solido giocato dalla testa di serie numero 1, bravo a disimpegnarsi con esperienza dal momento di appannamento accusato nel secondo parziale, grazie alla rimonta flash da sotto 3-1 al 6-4 finale. Buona percentuale di prime (60%) e ottima resa al servizio, sia sulla prima (68%) che sulla seconda (81%), per Musetti, che si guadagna la semifinale numero 26 nel circuito maggiore. “Sono molto felice perché giocare con Wong qui non è facile. Ci avevo già giocato ed è cresciuto tanto. Sapevo di dover essere solido sin dall’inizio ed è stata una partita lottata. Sono rimasto concentrato fino alla fine e sono contento di cominciare bene il 2026”, le parole del numero 7 del mondo, in gioco anche nel torneo di doppio con Lorenzo Sonego: “In doppio ieri è stata una partita dura, speriamo di riuscire a sollevare il trofeo con Sonego, ma il focus principale è sulla semifinale in singolare. Spero di giocare in modo solido come oggi”, aggiunge Musetti, che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Andrey Rublev e Nuno Borges. Abbandona Hong Kong Wong, sconfitto già nel 2024 dall’azzurro sempre nel torneo di casa, che conserva le ottime prestazioni con Navone e Diallo.