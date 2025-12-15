Djokovic: allenamento con il giovane talento greco Rafael Pagonis

Novak Djokovic è pronto a vivere l’ennesima stagione da protagonista nel tour nel tentativo di coronare il sogno di vincere il 25esimo Slam della sua straordinaria carriera. Tra un allenamento e una nuova aggiunta al team di lavoro, l’ex numero 1 del mondo ha trovato il tempo ad Atene di dedicare una giornata di allenamento alla giovanissima stella del tennis ellenico: Rafael Pagonis. Il 13enne greco (compirà 14 anni il 18 dicembre) in questa stagione si è laureato campione al Tc Ambrosiano di Milano vincendo l’edizione numero 58 del Trofeo Avvenire ed è indicato da molti addetti ai lavori come un giocatore dall’altissimo potenziale per il futuro.

IL ‘SOGNO’ DI RAFAEL PAGONIS

“Oggi ho sognato di essere stato invitato a giocare a tennis da Novak Djokovic. È stato così gentile e generoso a raccontarmi i segreti della sua risposta. Per favore non svegliatemi da questo sogno. Grazie Novak Djokovic per questa esperienza fuori dal mondo. Ci vedremo presto“. Questo quanto pubblicato dal giovanissimo tennista greco nel proprio profilo Instagram.