È di Alcaraz il miglior punto del 2025 nel circuito ATP. Sinner 45esimo, Berrettini primo degli italiani

Dopo aver chiuso la stagione da numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz conferma la nomea di giocatore più spettacolare del tour. Il sei volte campione Slam è stato infatti indicato dai fan che hanno votato su Tennis Tv come l’autore del punto dell’anno per ciò che concerne il circuito ATP. Solo 45esimo in classifica – con la straordinaria risposta su uno smash a colpo sicuro di Adrien Mannarino nel Masters 1000 di Cincinnati – il suo ‘eterno’ rivale Jannik Sinner. Tra gli italiani presenti in classifica spiccano anche Luciano Darderi (44esimo), Lorenzo Musetti (34esimo). Flavio Cobolli (26esimo) e Matteo Berrettini (12esimo) grazie al lunghissimo scambio vinto contro Alexander Zverev nel secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo.

Circuito ATP – I 100 migliori colpi del 2025

Il punto dell’anno lo mette a segno Carlos Alcaraz nella sfida contro Daniel Altmaier valida per il terzo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo: uno scambio lungo vissuto su una sfida di palle corte e un passante in tweener da lustrarsi gli occhi. A completare il podio insieme al murciano troviamo Tommy Paul (contro Jenson Brooksby a Dallas) e Nuno Borges (contro Juncheng Shang a Shanghai).