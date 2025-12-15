Regolamento Next Gen Atp Finals 2025: format, come funzionano i gironi

Il regolamento delle Next Gen Atp Finals 2025, in programma dal 17 al 21 dicembre presso il King Sports Abdullah City di Jeddah. Ecco il format del torneo, come funzionano i gironi, i punteggi e cosa succede in caso di parità.

IL FORMAT

Le Next Gen ATP Finals iniziano con una fase di round-robin, con otto giocatori divisi in due gironi da quattro. I giocatori che si qualificano sono determinati dalla PIF ATP Live Race To Jeddah. Tutti gli incontri di singolare si svolgono al meglio dei cinque set, con ogni set giocato al meglio dei quattro games (non a sei game come da tradizione).

COME FUNZIONANO I GIRONI

Il giocatore con la testa di serie più alta viene inserito nel Gruppo A e il giocatore con la seconda testa di serie nel Gruppo B. I giocatori con le teste di serie 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 vengono poi sorteggiati a coppie, con il primo estratto inserito nel Gruppo A. Ogni giocatore affronta gli altri tre giocatori del suo gruppo. Il vincitore di ciascun gruppo (con il miglior risultato complessivo) viene inserito in semifinali separate, con il vincitoredel Gruppo A che affronta il secondo classificato del Gruppo B e viceversa. In caso di parità tra due o più giocatori dopo gli incontri del girone all’italiana, la parità viene risolta tramite spareggio.

CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE ALLE SEMIFINALI