Polina Kudermetova cambia nazionalità: giocherà per l’Uzbekistan

Un altro cambio di bandiera nel circuito femminile. Dopo il caso Potapova, e quelli che vi avevamo già raccontato nelle settimane precedenti, arriva anche la scelta di Polina Kudermetova, tennista classe 2003, che ha deciso di rappresentare l’Uzbekistan.

Russa di nascita, Polina è l’ex numero 54 del mondo, oggi scesa alla posizione n.104 WTA, ed è la sorella minore di Veronika Kudermetova, attuale numero 6 del ranking mondiale di doppio. Per lei si apre dunque un nuovo percorso sportivo sotto una bandiera diversa, in un momento delicato della carriera, tra ricerca di continuità e rilancio nel circuito maggiore.

Resta invece ancora incerto il futuro di Veronika: al momento non ci sono indicazioni su un possibile cambio di nazionalità anche per la doppista russa, che continua a competere sotto la bandiera della Federazione di origine.

Il caso Kudermetova conferma comunque una tendenza sempre più evidente nel tennis contemporaneo: sono numerose le giocatrici che, per motivi sportivi, economici o strutturali, scelgono di cambiare nazionalità, ridisegnando geografie e appartenenze del circuito WTA. Una dinamica destinata a far discutere ancora.