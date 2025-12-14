Montepremi Next Gen Atp Finals 2025: soldi in palio e prize money

Il montepremi ed il prize money delle Next Gen ATP Finals 2025, in programma dal 17 al 21 dicembre in Arabia Saudita. Per l’ultimo anno il torneo riservato ai migliori giovani del circuito fa tappa a Jeddah, e come già accaduto lo scorso anno non ci sono italiani ai nastri di partenza. Dei primi otto della classifica Next Gen ha rinunciato il solo Fonseca, detentore del titolo.
Un’ottima occasione per i partecipanti di mettersi in mostra, affrontare avversari di livello a un paio di settimane dall’inizio della nuova stagione e soprattutto di guadagnare soldi importanti.
Il prize money totale della manifestazione aumenta rispetto al passato e tocca una cifra record che supera i 2.000.000 dollari. Di seguito la distribuzione completa e dettagliata del montepremi ricordando che l’evento non assegna punti valevoli per la classifica ATP.
MONTEPREMI NEXT GEN ATP FINALS 2025
RISERVA – $15,000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $154,000
VITTORIA PARTITA NEL GIRONE – $37,500
VITTORIA IN SEMIFINALE – $116,000
VITTORIA DEL TORNEO – $157,250
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $539,750