Enqvist in campo con Berrettini a Dubai. Sarà il suo nuovo coach?

Thomas Enqvist sarà il nuovo coach di Matteo Berrettini? Non ci sono ancora conferme, ma adesso è qualcosa in più di un rumors. Il tecnico svedese, ex numero 4 del mondo, tante volte è stato accostato all’azzurro negli ultimi anni, anche se poi non si è mai concretizzato nulla. Adesso però le cose potrebbero cambiare, dato che Enqvist è stato immortalato in campo al fianco del tennista romano durante un allenamento con Jannik Sinner in quel di Dubai.

Entrambi i tennisti italiani stanno svolgendo la preparazione negli Emirati Arabi Uniti e finalmente si sono incontrati in campo per condividere una sessione di allenamento. Parecchi appassionati si sono riuniti alla Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah per vederli all’opera e dai video postati sui social è evidente la presenza di Enqvist, che ha operato al fianco di Alessandro Bega durante la sessione. Al momento ovviamente non ci sono ufficialità, ma nei prossimi giorni scopriremo se Enqvist era un semplice ospite o se sarà il nuovo allenatore di Berrettini nella stagione 2026.