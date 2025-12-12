Hewitt e Piqué: tradizione o rivoluzione? Il tennis discute le sue regole

Il tennis continua ad evolversi e le idee di rinnovamento del movimento sono molteplici. Lleyton Hewitt, attuale capitano dell’Australia in Coppa Davis ed ex numero uno del mondo, e i medical timeout non vanno particolarmente d’accordo, tanto che il due volte campione Slam ha proposto l’abolizione degli mto stessi.

ABOLIZIONE DEL MEDICAL TIMEOUT

L’ex giocatore di Adelaide propone l’abolizione del time-out medico, perché, a suo avviso, viene spesso utilizzato dai giocatori come una tattica per superare i momenti di difficoltà che la partita presenta.

“Se potessi abolire una regola nel tennis, riguarderebbe i time-out medici per infortunio. Credo che sia una questione di volontà in campo e penso che i giocatori a volte li usino come tattica quando sono in difficoltà, o appena prima che l’avversario serva, prima di un game importante o alla fine del quinto set. Credo che dovremmo cercare di porvi fine”.

LA PROPOSTA DI PIQUÉ: NO ALLA SECONDA DI SERVIZIO

Nei mesi scorsi anche l’ex campione di calcio e imprenditore spagnolo Gerard Piqué — che tramite la sua società Kosmos ha cambiato il formato della Coppa Davis nel 2019 — aveva espresso un parere netto sull’inutilità del secondo servizio, soprattutto dal punto di vista degli spettatori e della velocità del gioco:

“Se sbagli il primo servizio, dovrebbe essere punto per l’avversario. Perché servire due volte nel tennis? Pensateci: ci vogliono 30 secondi in più, il giocatore fa rimbalzare la palla. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto. Non vuole assistere a un game di cinque minuti, con vantaggi continui e ripetuti 40-40. Non sto dicendo che servano cambiamenti radicali, ma che il tennis dovrebbe adattarsi alla velocità con cui tutto il resto evolve, altrimenti rischia di essere superato”.

L’EVOLUZIONE DEL TENNIS

Nonostante le polemiche e le diverse opinioni sull’utilità di alcune regole che riguardano il gioco e il punteggio, è innegabile che negli ultimi anni il tennis abbia già subito importanti trasformazioni.

Un esempio evidente è l’introduzione del tie-break decisivo al quinto (o al terzo) set, così come l’uso sempre più diffuso della tecnologia per le chiamate, dall’occhio di falco al giudice di linea elettronico.

Il tennis sta diventando uno sport sempre più seguito a livello globale e, di conseguenza, cresce anche la richiesta di ridimensionare alcune tradizioni per renderlo più fruibile a un pubblico sempre più ampio.

Riuscirà lo sport più tradizionale del mondo a evolversi senza snaturarsi? Oppure resterà ancorato alle sue regole storiche, che lo rendono complesso ma, forse proprio per questo, così affascinante?