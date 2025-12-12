Cancellato per pioggia l’ITF di Ceuta. La testimonianza di un giocatore: “Decisione assurda”

L’ITF M15 di Ceuta è stato cancellato a causa della pioggia. Iniziato l’8 dicembre, il torneo avrebbe dovuto vivere l’atto finale nella giornata di domenica 14, ma dopo quattro giorni sono stati completati solamente gli incontri del primo turno. Nessuno dei giocatori impegnati nel secondo turno è infatti riuscito a scendere in campo a causa delle avverse condizioni metereologiche degli ultimi giorni e l’indisponibilità di campi indoor.

LA CONFERMA ARRIVA DAI SOCIAL

A darne conferma sono stati di fatto gli stessi giocatori, nello specifico Enzo Wallart (numero 891 del ranking mondiale) e Constantin Bittoun Kouzmine (numero 590) attraverso due stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Laconica quello del tennista americano con una foto del campo in cemento bagnato e la scritta ‘Torneo cancellato‘. Più singolare invece quella del francese, che alla dicitura ‘Torneo cancellato‘ ha accompagnato la richiesta: “Qualcuno a Malaga o nelle vicinanze può ospitarmi per una notte?“.

LA TESTIMONIANZA DI BITTOUN KOUZMINE

Proprio il francese Constantin Bittoun Kouzmine, raggiunto dai microfoni di Spazio Tennis, ha raccontato la sua esperienza in prima persona. Innanzitutto ha confermato che il torneo è stato cancellato a causa della pioggia: “I campi erano bagnati sia la mattina sia la sera per via dell’umidità“. Allo stesso tempo ha tuttavia espresso il suo disappunto per una scelta che non condivide: “Oggi (venerdì, ndr) le condizioni erano buone e non pioveva neanche. Eppure hanno comunque deciso di cancellare il torneo. Onestamente è una decisione assurda. Non hanno nemmeno voluto provare a fare tutto il possibile“.