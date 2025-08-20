Darren Cahill sulle condizioni di Jannik Sinner: “Dovrebbe tornare in campo domani”

Coach Darren Cahill ha fatto chiarezza, a ESPN, sulle condizioni di Jannik Sinner, costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. “Jannik ha sofferto per un virus che lo ha costretto al ritiro contro lo spagnolo lunedì. Ora si sente un po’ meglio, oggi si riposerà e dovrebbe tornare in campo giovedì. Siamo fiduciosi che starà bene“, ha dichiarato il coach australiano.

Il team di Sinner appare quindi ottimista in vista dell’imminente US Open, al via domenica prossima.