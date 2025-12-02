Serena Williams smorza l’entusiasmo: “Non tornerò a giocare”

Da qualche ora non si parlava d’altro che del possibile ritorno di Serena Williams, nuovamente inserita nell’International Registered Testing Pool e dunque potenzialmente in campo a partire da aprile 2026. Tramite un post sui social, però, la campionessa americana ha smentito la notizia, spiegando che un rientro non è nei suoi piani.

“Oh mio Dio, voi tutti. NON tornerò a giocare. Questo fenomeno dilagante è incredibile“. Queste le parole usate dalla giocatrice di Compton, che ha voluto fare chiarezza dopo il caos che si era scatenato in seguito all’indiscrezione del New York Times.

Se lo dice la diretta interessata c’è da fidarsi, tuttavia restano dei dubbi. Innanzitutto, essendo tornata a essere soggetta ai whereabouts, è verosimile che quantomeno voglia riservarsi la possibilità di decidere se tornare a giocare o meno. E poi, conoscendo Serena, non è da escludere che volesse essere lei stessa ad annunciare un eventuale ritorno anziché lasciare che i fan lo scoprissero da un documento PDF.

Non resta dunque che monitorare la situazione e attendere eventuali sviluppi nei prossimi mesi. Fatto sta che sarebbe più facile credere alle parole della statunitense se fornisse una spiegazione sul perché abbia chiesto di essere nuovamente inserita nel programma antidoping.

Come riportato dal NYT, Adrian Bassett, portavoce dell’ITIA, non si è sbilanciato: “Non so se questo significhi che tornerà o che si sta semplicemente dando una possibilità. Tutto quello che posso dire è che è tornata nel gruppo e quindi è soggetta ai whereabouts“.