Australian Open 2026: Cazaux si ritira dal torneo, al suo posto Blockx

Arthur Cazaux si ritira dall’Australian Open 2026. Lo annuncia lui stesso tramite il suo profilo Instagram e ne spiega in particolare il motivo: “ho una piccola lesione al tendine del gomito destro procurata a Brisbane”, dalle sue parole traspare una certa delusione per la mancata partecipazione: “Ho fatto tutto il possibile per poter giocare a Melbourne, ma non ci sono riuscito. Sono triste perché è un posto che rappresenta tanto per me, ora però la priorità è riprendermi”. Il numero 67 del mondo avrebbe dovuto affrontare al primo turno il qualificato Jaime Faria, che si ritroverà, invece, il lucky loser Alexander Blockx. Quest’ultimo si era ritirato nel corso dell’ultimo match di qualificazione contro l’australiano Jason Kubler.