ATP Adelaide 2026: eroico Kokkinakis in rimonta, parte bene Vacherot

By Antonio Sepe
Il piatto forte della giornata inaugurale del main draw dell’ATP 250 di Adelaide 2026 era quello tra il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis e Sebastian Korda. Non ha deluso le aspettative dato che la sfida si è risolta al tie-break del terzo set ed ha visto prevalere l’australiano dopo 2 ore e 23 minuti con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3).

Al di là dei meriti di Kokkinakis, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo poiché visibilmente frenato da un infortunio alla spalla, non si possono non menzionare i demeriti dello statunitense, il quale non è riuscito a sferrare il colpo del ko e ha tenuto aperto il match fino all’ultimo.

Kokkinakis, entusiasmo e preoccupazione

Lo stesso Kokkinakis nell’intervista post-match ha ammesso: “Nel secondo set, dopo un servizio, non mi sono sentito bene. È qualcosa con cui ho dovuto fare i conti per tutta la mia carriera e che mi ha spinto a lavorare duramente solo per garantirmi una possibilità di tornare. Continuavo a parlare col mio team: non sapevo se fermarmi o meno perché anche se avessi vinto non so cosa avrei potuto fare“.

Gli ultimi dodici mesi sono stati tosti, ma per quello che è successo oggi ne è valsa la pena. Avevo in testa Adelaide: volevo solo tornare a giocare di fronte a questo pubblico, è stato incredibile” ha aggiunto l’australiano. Infine, sul match di secondo turno: “Non so se potrò scendere in campo. Prenderò tanti antidolorifici e mi farò visitare da tutti i fisioterapisti possibili. Spero di farcela“.

Vincono Vacherot, Humbert, Opelka e Munar

Il prossimo avversario di Kokkinakis sarà Valentin Vacherot, accreditato della quinta testa di serie, che all’esordio ha superato Miomir Kecmanovic per 7-6 6-4. La partita di fatto si è decisa nel tie-break del primo set, vinto per 7 punti a 5 dal monegasco, il quale aveva subito il break quando serviva per chiudere sul 5-3. Nel secondo parziale, Vacherot ha invece strappato la battuta all’avversario in avvio e ha chiuso senza eccessive difficoltà.

Nei restanti incontri, Ugo Humbert ha vinto il derby francese contro Terence Atmane per 6-3 7-6 e sfiderà al secondo turno Tallon Griekspoor, quarta forza del seeding. Tutto facile per Jaume Munar, che ha travolto Daniel Altmaier per 6-3 6-0 e si è regalato Francisco Cerundolo, terza testa di serie. Infine, l’esordio di Tommy Paul – secondo favorito del torneo – avverrà contro il connazionale Reilly Opelka, il quale ha impiegato poco meno di un’ora e mezza per dare una delusione al pubblico di casa: complici 22 ace ha infatti eliminato Alexei Popyrin con lo score di 6-3 7-6.

