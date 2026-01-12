ATP Adelaide 2026: eroico Kokkinakis in rimonta, parte bene Vacherot

Il piatto forte della giornata inaugurale del main draw dell’ATP 250 di Adelaide 2026 era quello tra il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis e Sebastian Korda. Non ha deluso le aspettative dato che la sfida si è risolta al tie-break del terzo set ed ha visto prevalere l’australiano dopo 2 ore e 23 minuti con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(3).

Al di là dei meriti di Kokkinakis, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo poiché visibilmente frenato da un infortunio alla spalla, non si possono non menzionare i demeriti dello statunitense, il quale non è riuscito a sferrare il colpo del ko e ha tenuto aperto il match fino all’ultimo.

Kokkinakis, entusiasmo e preoccupazione

Lo stesso Kokkinakis nell’intervista post-match ha ammesso: “Nel secondo set, dopo un servizio, non mi sono sentito bene. È qualcosa con cui ho dovuto fare i conti per tutta la mia carriera e che mi ha spinto a lavorare duramente solo per garantirmi una possibilità di tornare. Continuavo a parlare col mio team: non sapevo se fermarmi o meno perché anche se avessi vinto non so cosa avrei potuto fare“.

“Gli ultimi dodici mesi sono stati tosti, ma per quello che è successo oggi ne è valsa la pena. Avevo in testa Adelaide: volevo solo tornare a giocare di fronte a questo pubblico, è stato incredibile” ha aggiunto l’australiano. Infine, sul match di secondo turno: “Non so se potrò scendere in campo. Prenderò tanti antidolorifici e mi farò visitare da tutti i fisioterapisti possibili. Spero di farcela“.

Vincono Vacherot, Humbert, Opelka e Munar

Il prossimo avversario di Kokkinakis sarà Valentin Vacherot, accreditato della quinta testa di serie, che all’esordio ha superato Miomir Kecmanovic per 7-6 6-4. La partita di fatto si è decisa nel tie-break del primo set, vinto per 7 punti a 5 dal monegasco, il quale aveva subito il break quando serviva per chiudere sul 5-3. Nel secondo parziale, Vacherot ha invece strappato la battuta all’avversario in avvio e ha chiuso senza eccessive difficoltà.

Nei restanti incontri, Ugo Humbert ha vinto il derby francese contro Terence Atmane per 6-3 7-6 e sfiderà al secondo turno Tallon Griekspoor, quarta forza del seeding. Tutto facile per Jaume Munar, che ha travolto Daniel Altmaier per 6-3 6-0 e si è regalato Francisco Cerundolo, terza testa di serie. Infine, l’esordio di Tommy Paul – secondo favorito del torneo – avverrà contro il connazionale Reilly Opelka, il quale ha impiegato poco meno di un’ora e mezza per dare una delusione al pubblico di casa: complici 22 ace ha infatti eliminato Alexei Popyrin con lo score di 6-3 7-6.