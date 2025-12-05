Serena Williams, Venus smentisce il ritorno: “Non si allena, non riesco a portarla in campo”

Serena Williams non ha toccato una racchetta, eppure è tornata al centro del tennis mondiale. A riaccendere la febbre da comeback è bastato il suo nome nel pool di controllo dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency), un passaggio tecnico previsto dalle norme antidoping: le giocatrici ritirate devono rendersi disponibili ai test per almeno sei mesi prima di poter rientrare nel WTA Tour. Un gesto dunque necessario per chiunque voglia solo lasciare aperta la porta a un ritorno.

Sebbene sia stata Serena stessa a presentare la richiesta (indiscrezione confermata da un portavoce dell’ITIA), da qui a immaginare una nuova stagione, il passo è enorme. E a ricordarlo è arrivata Venus Williams, che prima del Charlotte Invitational ha risposto senza esitazioni quando le hanno chiesto se potesse rivedersi in doppio con la sorella, con cui ha costruito una partnership da 14 Grand Slam e 3 Ori Olimpici: “Tutto quello che so è che non riesco a portare Serena Williams in campo. Non si allena. Quindi mi sembra molto improbabile”.

LA SMENTITA DI SERENA

Serena stessa, del resto, ha provato subito a placare l’ondata di rumor con un messaggio netto sui social: “Oh mio Dio ragazzi NON sto tornando. Questo incendio incontrollato è pazzesco”. Eppure l’eco continua, perché l’idea di un’ultima apparizione ha ancora un fascino irresistibile.

La verità è che, molto probabilmente, non la rivedremo più in competizione. Ma il solo fatto che basti una pratica burocratica per catalizzare di nuovo l’attenzione del mondo del tennis racconta tutto: Serena è stata molto più di una campionessa. È un vuoto che nessuna nuova stella, per quanto brillante, è ancora riuscita a colmare.