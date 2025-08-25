Camila Giorgi: “Sinner un fenomeno, nessun italiano come lui. Un ritorno? Non si sa mai nella vita”

Si rivede e si risente Camila Giorgi. A quasi un anno e mezzo dal ritiro dal tennis, l’ex giocatrice azzurra – recente protagonista anche all’Isola dei Famosi – è stata intercettata dai microfoni di OA Sport, tornando a parlare della sua vita fuori dal circuito, di un eventuale ritorno e ovviamente anche di Jannik Sinner.

La marchigiana ha ammesso di non aver toccato la racchetta dal momento in cui prese la decisione di ritirarsi fino a poco tempo fa. Nonostante questo, però, non se la sente di chiudere ogni porta: “Un ritorno? Non si sa mai nella vita. Bisogna sempre lasciare le porte aperte secondo me. Magari intraprenderei questa avventura in una maniera diversa, forse un po’ più alla leggera. Però in questo periodo ho fatto tante cose e soprattutto vivere la vita, mi sono divertita tantissimo”.

Se per anni il tennis italiano si è aggrappato proprio al talento di Camila, ora probabilmente anche la pressione sarebbe minore con Jannik Sinner che si prende meritatamente la scena. “Il tennis oggigiorno è incredibile grazie a Sinner. È un fenomeno, ha ottenuto risultati che nessun italiano aveva mai raggiunto prima. Secondo me inizieranno anche ad avere più voglia di giocare i ragazzini piccoli. Un aspetto fondamentale, anche perché è un Paese nel quale ci sono tutte le condizioni per far crescere tanti di quei campioni”.