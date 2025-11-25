Kooyong Classic 2026: presenti Berrettini, Cobolli e Musetti

A due anni di distanza dall’ultima edizione, vinta da Jannik Sinner al maschile e da Mirra Andreeva nel femminile, torna l’appuntamento con il Kooyong Classic. Il torneo d’esibizione, esistente dal 1988, che dal 13 al 15 gennaio 2026 precederà l’inizio degli Australian Open. Folta la rappresentativa italiana: tra i dieci giocatori attualmente annunciati figurano infatti Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.
KOOYONG CLASSIC 2026 – I PARTECIPANTI
Matteo Berrettini, Alexsander Bublik, Marin Cilic, Flavio Cobolli, Hubert Hurkacz, Karen Khachanov, Lorenzo Musetti, Learner Tien, Zhang Zhizhen. Questo l’elenco degli attuali partecipanti al torneo d’esibizione maschile al quale si è recentemente aggiunto anche Nick Kyrgios. Il tennista australiano proverà a ritrovare un certo livello di condizione fisica in attesa di poter nuovamente giocare una partita ufficiale, evento che non accade dallo scorso marzo quando nel secondo turno del Masters 1000 di Miami si arrese a Karen Khachanov.
Solo due al momento le giocatrici registrate: Donna Vekic e Daniela Hantuchova. Torna dunque in campo a quarantadue anni l’ex tennista slovacca la cui ultima apparizione ufficiale sul circuito è datata 2017.